De lichamen van Janet Waiteyo en Florence Wanjiro, die op kerstavond het leven lieten bij een tragisch ongeval in Bree, zullen worden gerepatrieerd naar Kenia. Op Florences school blijven haar vriendinnen aangeslagen achter.

Een broer van Janet, die in Frankrijk woont, is deze namiddag aangekomen in België om het afscheid van zijn zus en nichtje te regelen. Hun lichamen zullen gerepatrieerd worden naar Kenia, maar er komt ...