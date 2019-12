Marlène Mbokani over manlief: “Hij wint sowieso een tweede gouden schoen”

Remco Evenepoel is ‘de Kannibaal van Schepdaal’, maar hoe noemen we Dieumerci Mbokani dan? De Congolese topschutter van Antwerp woont in hetzelfde dorp en peuzelt ook op zijn 34ste zijn tegenstanders nog op. Met zijn muze Marlène (32) – al meer dan tien jaar lang – gaan we op zoek naar zijn geheim, zoals hijzelf op zoek blijft naar trofeeën. “Volgende keer poseer ik met twéé Gouden Schoenen, hè!”