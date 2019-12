Na deze beangstigende botsing spelen Mata en Seck gewoon verder (voor even toch)

Tijdens Club Brugge-Zulte Waregem hield iedereen de adem in, toen Clinton Mata en Ibrahima Seck na 25 minuten zwaar met elkaar in botsing kwamen bij een luchtduel. Hun hoofden knalden keihard tegen elkaar en in zijn val gaf de Angolees van Club zelfs al mee dat hij zou moeten worden vervangen. Een beangstigende botsing met kwalijke gevolgen werd gevreesd, maar na amper enkele minuten verzorging liepen beide spelers alweer het veld op.