Wat kon Toon Aerts in Zolder uitrichten na zijn val in Namen en de bijhorende blessures? De Kempenaar startte met het doel de schade te beperken en slaagde wonderwel in zijn opzet. Aerts finishte veertiende, nauwelijks één plaats achter zijn dichtste belager in de wereldbekerstand, Eli Iserbyt.