Wie beet twee kangoeroes van dierenliefhebber Ivan dood?

Beringen -

De familie Swerts in de Korkdriesstraat in Paal bij Beringen staat voor een raadsel. Begin deze week werden 2 kangoeroes doodgebeten. Ze deden onmiddellijk aangifte bij de politie. Donderdag in de namiddag kwam Natuur en Bos, op vraag van het Instituut voor natuur- en bosonderzoek (INBO), ter plaatse om stalen te nemen voor een onderzoek. “Eén van de kangoeroes verloor zijn kop. Dat is niet typisch voor een wolf”, aldus Gie Winter van Agentschap Natuur en Bos.