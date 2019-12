Buurt protesteert tegen overlast derde rijstrook in Beringen

Beringen -

In Paal eist de buurt van de autosnelweg E313 extra geluidswerende ingrepen bij de aanleg van de derde rijstrook tussen Beringen en Ham. Gemeenteraadslid Hilaire Poels van de partij Voluit kaart de zaak aan op de Beringse gemeenteraad van 30 december. De rijvakken moeten aangelegd worden in fluisterasfalt of geluidsarm beton. Er moeten eindelijk groenaanplantingen komen op de bestaande geluidsschermen om het geluid te dempen. En daar waar er geen zijn, moeten er geluidsschermen geplaatst worden. Het is er niet uit te houden door de vele auto's en vrachtwagens die over de snelweg denderen. En het begint al om 4 uur 's morgens.