ROYALS. Primeur voor prins George en prinses Charlotte, Spaanse tradities voor koningin Máxima

Van schattige koninklijke kindjes met Kerstmis tot Spaanse vibes bij koningin Máxima: alle nieuwtjes, weetjes en roddels uit adellijke kringen op een rij.

Fans van het Britse koningshuis werden op kerstdag in de watten gelegd. De twee oudste kinderen van prins William en Kate Middleton, prins George (6) en prinses Charlotte (4) liepen voor het eerst mee in de jaarlijkse wandeling richting de Church of St. Mary Magdalene in Norfolk om er Kerstmis te vieren met de rest van de familie. Ze stalen ook meteen de show. De kleine prinses kreeg tijdens de tocht een cadeautje van een fan: een opblaasbare flamingo, die ze aan zijn sierlijke nek even met zich meedroeg.

Foto: Photo News

Prins Louis (1) was niet van de partij. Hij bleef - vermoedelijk - bij zijn vaste nanny Maria Teresa Turrion. Ook prins Philip, de man van de Queen, was er niet bij. Hij is nog maar pas terug thuis na een ziekenhuisopname. Ook afwezig: prins Harry en Meghan Markle. Het was al eerder geweten dat ze de feestdagen zouden doorbrengen in Canada. Op Vancouver Island en in het gezelschap van haar mama, Doria Ragland, om precies te zijn.

Onze noorderburen hebben hun kerstwensen in vijf talen overgebracht: het Nederlands, Engels, Spaans, Papiaments en Fries. Bij de wensen hoorde traditiegetrouw ook een foto. Dat was er geen in kerstsfeer, maar wel eentje in zomerse sferen. Het gaat om een vakantiekiekje dat in mei gemaakt werd tijdens een verblijf in Sevilla, waar het vorstenpaar elkaar twintig jaar geleden ontmoette. Koningin Máxima draagt een rozerode bloem in haar blonde, opgestoken lokken. De drie prinsessendochters hebben ook elk een bloem in hun haar in verschillende kleuren. Zowel mama als de dochters dragen traditionele Spaanse jurken. De koning zelf hield het sober in een beige pak.

In Spanje zelf kwam de kerstboodschap er… met uitstel. De reden hiervoor is de onzekere politieke situatie in het land. Koning Felipe wachtte tot het allerlaatste moment om zijn speech op te nemen, zo meldde de krant El País. Het risico op een zieke koning - het is het seizoen om verkouden te worden - was reëel, maar de actuele situatie en bijgevolg ook een actuele toespraak kregen voorrang.

Foto: AP

Er was ook heel wat te doen over de kerstboodsschap van de Queen. Want tijdens haar jaarlijkse praatje in de camera was er nergens een foto op haar bureau te bespeuren van prins Harry, Meghan Markle en achterkleinzoon Archie. Geen rechtstreekse reden tot paniek: in haar speech zelf uitte ze zichzelf als een trotse overgrootmoeder. “Tweehonderd jaar na de geboorte van mijn over-overgrootmoeder, koningin Victoria, zijn prins Philip en ik verheugd om ons achtste achterkleinkind in onze familie te verwelkomen,” zei ze. Eerder raakte al bekend dat de koningin haar zegen gaf aan de koninklijke ouders om met de eindejaarsperiode naar het buitenland te trekken.

Foto: REUTERS

De Zweedse koning Carl Gustaf had het ook over zijn intussen heel uitgebreide familie. Hij maakte een bescheiden grapje over de omvang ervan. “De koningin en ik kijken ernaar uit om de feestdagen met onze familie door te brengen. We hebben nu zeven jonge kleinkinderen, allemaal tussen één en zeven jaar. Het is dus niet altijd kalm en stil, maar het is wel heel leuk”, klonk het. En om helemaal in de kerstsfeer te blijven… Hebben jullie, naast de schattige kerstkaart van Harry, Meghan en Archie, ook deze van de tweeling - prins Jacques en prinses Gabriella - van Monaco en hun ouders, prins Albert en prinses Charlene gezien?

Eindigen doen we met heel triestig kerstnieuws uit Noorwegen. Daar heeft zich een drama afgespeeld binnen de koninklijke familie. Ari Behn (47), Deens schrijver en controversiële ex van prinses Martha Louise, heeft ervoor gekozen om uit het leven te stappen. “Het is met grote droefheid dat de koningin en ik de boodschap hebben ontvangen dat Ari Behn is overleden”, zei koning Harald op kerstdag in een verklaring. Behn laat drie kinderen achter en zijn ex-vrouw. De twee huwden in 2002, maar scheidden in 2017.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en op zelfmoord1813.be.