Informateurs Coens (CD&V) en Bouchez (MR) consulteren middenveld

Informateurs Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) zijn consultaties van het middenveld gestart. Dat laten ze donderdag weten in een mededeling. Het is niet de eerste keer dat dat gebeurt in de aanloop naar een nieuwe regering. Ook bijvoorbeeld Johan Vande Lanotte en Didier Reynders hielden afgelopen zomer een brede consultatieronde.