“Criminele Telegramgroepen jagen op namen en adressen Nederlandse agenten”

Criminele Telegramgroepen jagen op namen en adressen van Nederlandse agenten. Dat meldt RTL Nieuws, het nieuwsprogramma van de commerciële omroep RTL Nederland. Volgens de nieuwsrubriek worden honderden euro’s tipgeld uitgeloofd om de identiteit van politieagenten te achterhalen. De bedoeling daarvan is ze te stalken, bedreigen of iets aan te doen. De politie heeft iemand opgepakt in verband met de zaak.