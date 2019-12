“Man met het hoedje” en drie andere verdachten van aanslagen Brussel blijven in cel

De raadkamer in Brussel heeft donderdag de voorlopige hechtenis verlengd van Mohamed Abrini, Hervé Bayingana Muhirwa, Ossama Krayem en Bilal El Makhoukhi met twee maanden. Dat meldt het federaal parket. De vier zijn aangehouden in het onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 in de luchthaven van Zaventem en het metrostation Maalbeek in Brussel.