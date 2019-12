Flauwe Kanaries eindigen periode-Hayen met 4 op 15

STVV is er niet in geslaagd een verlengstuk te breien aan de goede partij tegen Antwerp. In een bijzonder matige partij op de Freethiel trok de thuisploeg aan het langste eind na een blunder van Daniel Schmidt. De balans na vijf wedstrijden onder interimcoach Nicky Hayen oogt pover: 4 op 15. De Kanaries trekken met een stevige kater de eindejaarsperiode in.