Er staat ook in Zolder geen maat op Mathieu van der Poel, moedige Toon Aerts beperkt de schade in wereldbeker veldrijden

Mathieu van der Poel heeft na Tabor, Koksijde en Namen zijn vierde WB-manche op rij gewonnen. Maar er werd met evenveel interesse uitgekeken naar de prestatie van WB-leider Toon Aerts. De kopman van Telenet-Baloise startte in Zolder, ondanks één gebroken en drie gebarsten ribben als gevolg van zijn val in Namen. De moedige Kempenaar behoudt dankzij een veertiende plaats zijn leiderspositie in de wereldbeker.

De nodige pijnstillers en een flink ingepakte ribbenkast zorgden ervoor dat Aerts alsnog de start haalde. “Om de schade te beperken”, gaf hij zelf voor de start mee. “Pak ik één punt, dan is het ook goed.”

Aerts kende een dramatische begin. De Rijkevorselnaar schoot zoals verwacht minder snedig uit de startblokken maar het liep pas echt fout bij het opdraaien van het veld. Stybar haperde, Aerts reed op de Tsjech in en deed wat hij absoluut probeerde te vermijden: vallen. Het zorgde ervoor dat Aerts als één van de allerlaatsten het veld indook op een parcours waar het sowieso moeilijk passeren is.

Kopstart Merlier

De kopstart was voor Tim Merlier die direct een sliert Belgen in zijn wiel kreeg. Wereldkampioen Mathieu van der Poel draaide rond de tiende positie en maakte niet meteen aanstalten om de wedstrijd in handen te nemen. Eens terug op het asfalt leek het vooraan stil te vallen maar Quinten Hermans had in de gaten dat zowel Van der Poel als Aerts niet in de kopgroep zaten. En dus ging het gashendel open. Aerts passeerde als 29ste aan het einde van de eerste ronde.

Van der Poel panikeerde niet en schoof in de loop van de tweede ronde beetje bij beetje op naar de kop van de wedstrijd. Ook Aerts knokte zich moedig terug in de wedstrijd terwijl vooraan zijn ploegmaat Quinten Hermans druk bleef zetten. Aan het einde van de tweede ronde kwam Van der Poel door als vijfde, Toon Aerts passeerde de finish op plaats 24. Signaal voor Zdenek Stybar om een tegenprestatie te leveren en Aerts op sleeptouw te nemen.

Aan het einde van ronde drie zette Van der Poel zich voor het eerst aan de leiding en kwamen Soete en Van der Haar zwaar ten val. Aerts kwam intussen al op de zestiende plaats postvatten, zonder veel tijd te verliezen op de leiders. Vooraan draaide Van der Poel voor het eerst zelf het gashendel open en reed prompt een kloof van een vijftal seconden bij elkaar. Half koers had Van der Poel dertien seconden voorsprong bij elkaar, Toon Aerts kwam als veertiende over de finish in het gezelschap van onder anderen Lars van der Haar. Iserbyt, de eerste achtervolger in de WB-stand, reed in het eerste groepje achtervolgers.

Mindere Iserbyt

Van der Poel reed in de tweede helft van de wedstrijd vlotjes weg van de concurrentie terwijl Iserbyt niet langer in aanmerking leek te komen voor een podiumplaats. Dus was het vooral uitkijken naar hoe Toon Aerts het er vanaf zou brengen. Goed, zo bleek. De pijn was duidelijk aanwezig maar de Kempenaar wist wat er op het spel stond: de leidersplaats in de wereldbeker.

Aerts bleef doorbijten waarbij een mens zich al moet afvragen waar hij zou geëindigd zou zijn zonder die miserabele start. Achter Van der Poel streden vooral Vanthourenhout, Sweeck, Hermans en de verrassende Vermeersch voor de twee resterende podiumplaatsen. Van der Poel zette zich intussen in trainingsmodus, een duidelijk lijdende Aerts consolideerde zijn veertiende plaats, nauwelijks twee plaatsen achter zijn grote tegenstander Eli Iserbyt.

Van der Poel ging riant leidend de slotronde in. De Belgen Vanthourenhout, Sweeck, Hermans en Vermeersch zouden uitmaken voor wie de plaatsen twee en drie waren en Toon Aerts bleef ‘hangen’ op zijn veertiende plaats. Bewonderenswaardig!

De zege van Van der Poel kwam niet meer in het gedrang. Laurens Sweeck spurtte naar de tweede plaats, voor Quinten Hermans. Toon Aerts werd knap veertiende, in het wiel van zijn grootste concurrent Eli Iserbyt. Missie geslaagd voor de WB-leider.

Uitslag:

1. Mathieu van der Poel

2. Laurens Sweeck

3. Quinten Hermans

4. Michael Vanthourenhout

5. Gianni Vermeersch

6. Corné van Kessel

7. Tim Merlier

8. Joris Nieuwenhuis

9. Lars van der Haar

10. Thijs Aerts

11. David Van der Poel

12. Tom Meeusen

13. Eli Iserbyt

14. Toon Aerts