Makkelijke make-up voor de feesten: zo krijg je een glamoureuze blik

Wil je op oudejaarsavond je ogen laten spreken? Met een vleugje goud, bijvoorbeeld? Fien Quagebeur, visagiste van MakeUp Club , deelt haar tips voor een party proof blik.

De make-up die je nodig hebt om een subtiele smokey eye te maken die net voldoende opvalt op elk feestje is makkelijk bij elkaar te sprokkelen. Neem er een eyeprimer, bruin kohlpotlood, bruine oogschaduw, gouden oogschaduw, fixatiespray, een plat penseel met korte haartjes en een penseeltje om mee te blenden bij.

1. Net zoals bij je teint en lippen, is het praktisch om te starten met een primer. Die voorkomt dat de oogmake-up straks wegsmelt en - belangrijk - niet in rimpeltjes en lijntjes terechtkomt, waardoor deze meer opvallen. Breng aan op de bovenste oogleden met het platte penseel en verdeel mooi tot aan de wenkbrauw.

2. Laat de primer even drogen voor je aan de slag gaat met kohlpotlood. Breng aan vanaf de wimperrand en werk tot ongeveer in de helft van de oogbol. Dit hoeft helemaal niet perfect te zijn.

3. De volgende stap: het lijntje vervagen met de blendkwast (een rond penseeltje met langere haartjes). De lijn aan de wimperrand blijft het donkerste deel. Hoe hoger je werkt, hoe meer je de streep mag uitwrijven. Het vervagen creëert een smokey effect.

4. Fixeer het vervaagde lijntje nu met een plat penseeltje met korte haartjes. Maak het eerst wat nat met fixatiespray. Zo kan het product zich goed vasthechten aan de huid.

5. In deze fase komt de oogschaduw erbij. Breng aan op de eyeliner en werk uit naar boven. Ook hier hoort het donkerste punt aan de wimperrand en de kleur vervaagt geleidelijk naar de bovenkant toe. Let er wel op dat je steeds een beetje plaats laat tussen je oogschaduw en je wenkbrauwen.

6. Fixeer nu ook de oogschaduw met het penseel, bevochtigd met een fixerend product.

7. De gouden oogschaduw (zoek naar een sterk gepigmenteerd middel voor extra shine) kan nu over het bovenste ooglid. Je oog zal optisch vergroten en geeft een instant feestelijke toets.

8. Vergeet de onderste oogleden niet. Teken een lijntje met het kohlpotlood tussen de onderste wimpers en fixeer. Doe vervolgens hetzelfde met de bruine oogschaduw, helemaal op dezelfde manier als bij de bovenste oogleden. Bijwerken ken altijd met een oorstokje en make-up remover.

9. Voor een extra feestelijke twist en een open blik, kan je wat goudkleurige oogschaduw in de binnenste ooghoeken voorzien. Fixeren is ook hier weer belangrijk, kwestie van glitters in lijntjes en rimpeltjes te voorkomen.

10. Werk af met zwarte mascara. Valse wimpers maken alles nog glamoureuzer, net als de perfecte rode lippen.

Oogschaduwpalet - Chanel - 54 euro / bruine oogschaduw met crèmetextuur ‘Groundwork’ - M.A.C. - 23 euro / setje valse wimpers ‘The extra oomph’ - MUD - 29,95 euro / make-up basis Bellápierre - 14,99 euro / oogprimer - Cent Pur Cent - 16,99 euro (bij de apotheek) / Prep & Prime - M.A.C - 18 euro / plat oogpotlood - Close Brussels - 14,90 euro / bruine kholpotloos - Yves Saint Laurent - 26,90 euro via Ici Paris XL