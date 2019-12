Hoe een Vlaams bedrijfje de kip met de gouden internet-eieren in handen kreeg

Brussels Airport krijgt als een van de eerste plekken in ons land het 5G-netwerk met supersnel internet. En het zijn niet de Proximussen of Telenets van deze wereld die het er installeren, want zij mogen dat niet omdat ze de rechten nog niet hebben. Wie het dan wel doet? Het Brugs bedrijf Citymesh dat vier jaar geleden - met een portie geluk - als enige een vergunning in handen kreeg en nu dus de kip met de gouden eieren in handen heeft. “En zeggen dat geen enkele van de operatoren bezwaar maakte toen we die vergunning wilden kopen.”