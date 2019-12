Gluren bij BV’s: Nathalie Meskens toont babybuik onder de zon en Josje heeft nieuwe coupe

Warmere oorden, enthousiaste baby’s en af en toe eens aan jezelf denken: de afgelopen week zijn bekende Vlamingen druk in de weer geweest met van alles en nog wat. Zij deelden hun belevenissen op Instagram - die we graag even voor je bundelen.

De batterijtjes opladen? Dat deed Nathalie Meskens in Gambia.

Lize Feryn genoot van de Braziliaanse zon samen met vriendje Aster Nzeyimana.

Af en toe eens schaamteloos aan jezelf denken: dat mag volgens Sam De Bruyn.

Zwanger of niet: the show must go on voor zangeres Natalia.

James Cooke genoot van een deugddoende vakantie met zijn "mooie toekomstige man".

Astrid Coppens en haar man Bram genoten van hun eerste kerst samen met dochtertje Billie-Ray.

Een winters zonnetje, wat heeft Katja Retsin meer nodig om te kunnen genieten van het leven?!

38 of 41: voor presentatrice Hanne Troonbeeckx maakt het niet uit, ze vindt verjaren nog steeds fantastisch.

Dat K3’tje Klaasje Meijer met beide voeten op de grond staat, maakt ze met deze foto nog eens duidelijk.

Geen druilerig weer voor Tatyana Beloy: ze geniet met volle teugen van Sevilla.

Voor de zestigste verjaardag neemt Linde Merckpoel haar mama mee naar Sri Lanka.

En Josje Huisman gaat met een nieuwe coupe van BV-kapper Jochen Vanhoudt het nieuwe jaar in: lange blonde lokken met een froufrou.