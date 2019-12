Ook Zolder is een prooi voor Nederlandse vrouwen: Lucinda Brand is andermaal de sterkste

De Nederlandse Lucinda Brand heeft de WB-manche voor vrouwen in het Limburgse Zolder gewonnen. De Nederlandse dominantie was eens te meer overweldigend, enkel Sanne Cant kon een vuist maken. Zij werd zesde, na vijf Nederlandse vrouwen.

Met Marianne Vos aan de start kregen de Nederlanders er nog maar eens een troef bij en ze hadden er al zoveel. En Vos deed meteen van zich spreken, het koppeloton kleurde in de beginfase dan ook helemaal oranje. Alvarado, Worst, Vos, Van der Heijden en Brand kwamen na één ronde afgescheiden aan de finish voorbij. In de achtergrond probeerden Sanne Cant, WB-leidster Katarina Nash en de Italiaanse Eva Lechner de kloof zo klein mogelijk te houden, gevolgd door het alweer Nederlandse toptalent Shirin van Anrooij. Cant toonde echter beterschap en bij het begin van de derde ronde kwam de wereldkampioene toch weer vooraan aansluiten.

Maar veel rust werd de Kempense niet gegund. Lucinda Brand plaatste een verschroeiende versnelling waarop enkel Alvarado en Vos een antwoord hadden. Maar zelfs Vos moest beetje bij beetje enkele meters prijsgeven op de rensters van Sven Nys (Brand) en Christoph Roodhooft (Alvarado). Brand, afgelopen zondag nog winnares in Namen, had duidelijk de smaak te pakken. Eén rondje Brand bezorgde Cant een kater van bijna een halve minuut. Wat een demonstratie!

Spannende slotronde

Vos en uiteindelijk ook Worst keerden nog terug. Het moment voor Vos om nog eens met een ouderwetse versnelling te plaatsen maar de Nederlandse dames hielden elkaar perfect in evenwicht bij het ingaan van de laatste ronde.

De eerste aanval in de slotronde kwam niet onverwacht van Lucinda Brand maar haar landgenotes reageerden alert. Het sloopwerk van Brand maakte indruk maar leverde vooralsnog niet het gewenste resultaat op. Vos en Alvarado kleefden aan het wiel van de Nederlandse kampioene. Vos en Brand maakten er een heus spektakelstuk van met Alvarado als derde hond. Een kleine fout van Vos bracht Alvarado in tweede stelling, Brand bleef ongenadig beuken en won in de spurt van kop af, voor Alvarado, de teruggekeerde Worst en Vos. Sanne Cant werd uiteindelijk zesde.