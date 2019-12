Fred Brouwers schrijft boek over Hitlers liefde voor muziek

Radiocoryfee Fred Brouwers uit Zolder heeft een nieuw boek uit waarin hij vertelt over de merkwaardige verhouding van de Fuhrer met klassieke muziek.

Nadat Adolf Hitler zich in 1945 van het leven beroofde, ontdekten Russische militairen in zijn bunker tal van langspeelplaten. Toen onlangs de dochter van één van die Sovjetsoldaten daarover in een Duitse krant getuigde, boeide dat verhaal Fred Brouwers uitermate. Hij verdiepte zich in de levensverhalen van de componisten, uitvoerders en muzikanten waarvan de Fürher zijn platenkast uitpuilde.

Brouwers schreef alles in een nieuw boek: Beethoven in de bunker. Musici onder het nazisme: vereerd, verbannen, vergast. En wat een onmens Hitler ook was, hij kende iets van muziek, zegt Brouwers.