Eén jaar na haar mislukte huwelijk verdiept Miley Cyrus zich in zelfzorg

Miley Cyrus heeft een heftig jaar achter de rug. Haar huwelijk liep na tien maanden op de klippen, maar de zangeres huilt zich ’s nachts alvast niet in slaap. In haar Instagram Stories blikte ze één jaar na haar huwelijk niet terug op verloren liefdes, maar sprak ze bezield over zelfliefde en zelfzorg.

“Ik zag heel wat posts passeren over zelfliefde en zelfzorg tijdens de kerstperiode”, schreef Miley Cyrus in haar Instagram Stories . “Ik vind het super belangrijk dat iedereen zich amuseert tijdens deze vakantieperiode. Neem tijd vrij, relax, geniet van warme maaltijden, geef je over aan alle lekkernijen, maar blijf ook wel echt bewegen. Zelfs als het maar vijftien tot twintig minuten per dag is.”

“Ik heb geprobeerd om super lief voor mezelf te zijn. Al beperkte dit zich soms tot slechts een wandeling met mijn mama of de honden in de ochtend. Beweging is een belangrijk onderdeel van zelfliefde en zelfzorg. Vandaag deed ik al een rondje pilates om wat gezonde endorfines vrij te geven en ik voelde me super positief na mijn training. Straks misschien nog wat yoga met mijn grote zus (na het grote feestmaal met mijn mama en papa).

Miley Cyrus trouwde één jaar geleden met haar toenmalige grote liefde Liam Hemsworth, met wie ze tien jaar lang een knipperlichtrelatie had. Daarop volgde een turbulente relatie met Kaitlynn Carter, en daarna met Cody Simpson, haar huidige lief. Enkele dagen geleden werden geruchten verspreid over een eventuele breuk en daarbij horend bedrog, maar de zangeres blikt nu positief vooruit en richt zich vooral op zelfliefde en zelfzorg.