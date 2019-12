Het aandeel gedetineerden in de gevangenissen die veroordeeld werden wegens een drugsdelict, is de afgelopen jaren gestegen: van 42,2 procent van de totale gevangenisbevolking in 2015 tot 50,8 procent in 2018. Dat blijkt uit het antwoord van Justitieminister Koen Geens op een schriftelijke vraag van senator Julien Uyttendaele (PS).