Kledingketen automatiseert magazijn met robots die kleding verpakken

Samen met de Japanse robotbouwer Mujin heeft kledingketen Uniqlo een robot gecreëerd die kleding in dozen kan verpakken. Zo is het bedrijf erin geslaagd om zijn magazijn in Tokio bijna compleet te automatiseren.

Robots die ingezet worden in het productieproces zijn verre van nieuw, maar de Japanse kledingketen Uniqlo gaat hierin nog een stapje verder. Zo creëerde het bedrijf samen met de Japanse robotbouwer Mujin een robot die kleding kan verpakken in dozen, waardoor quasi zijn volledige magazijn in Tokio geautomatiseerd is.

In het magazijn in kwestie wordt nu al 90% van het volledige verpakkingsproces door robots afgehandeld. Hierdoor is het bedrijf in staat om pakjes vijftien minuten nadat ze besteld werden op te sturen naar de klant. Voor de automatisering duurde dit in totaal zestien uur. Hoewel de manier van verpakken al erg vlot verloopt, blijken de robots wel nog moeite te ondervinden met het verpakken van riemen en papieren verpakkingen.

Ook in zijn andere magazijnen wil het bedrijf het automatiseringsproces doorvoeren. Daarvoor maakt het 900 miljoen dollar, omgerekend 811 miljoen euro, vrij. Het bedrijf benadrukt nog dat deze robots niet voor meer werkloosheid zullen zorgen. Takuya Jimbo, de logistiek directeur van Uniqlo’s moederbedrijf Fast Retailing, vertelde aan de krant Financial Times dat Japan momenteel met een groot personeelstekort kampt.