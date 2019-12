Toon Aerts met gebroken ribben van start in Heusden-Zolder, maar (wellicht) niet in Loenhout

Toon Aerts staat donderdag aan de start van de Wereldbekerwedstrijd in Heusden-Zolder met vier gebroken ribben. Dat besliste hij na de verkenning met de vrouwen, welke traditioneel een stuk vroeger plaatsvond dan die van de mannen. Zijn aanwezigheid in Limburg betekent waarschijnlijk slecht nieuws voor de Azencross in Loenhout.