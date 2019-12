"Ferrari kreeg na de F1-wintertests een koude douche"

Na de wintertesten in Barcelona in februari zakte Ferrari bij het begin van het voorbije F1-seizoen als grote favoriet af naar Melbourne. Dat het enigszins anders verliep weten we ondertussen allemaal.

Bij de wintertests voor het seizoen in Barcelona kwam Ferrari ongemeen sterk voor de dag, Vettel en Leclerc speelden haasje-over met beste rondetijden. Daarmee eigenden ze zichzelf de favorietenrol toe voor het F1-seizoen 2019 en ook bij teambaas Mattia Binotto was het zelfvertrouwen groot.

"We waren zeker erg snel in de eerste week van de testen. We dachten tenminste dat we erg sterk waren," geeft Mattia Binotto toe in een terugblik. "Om eerlijk te zijn, dachten we dat we een duidelijk prestatievoordeel hadden ten opzichte van alle concurrenten."

"We hadden er veel vertrouwen in dat we een positief seizoen zouden hebben. Dit was ook te danken aan de eerste feedback van de rijders. Vettel en Leclerc meldden veel grip, vooral aan de achterkant en een goede stabiliteit bij het remmen."

Tijdens de tweede testweek in Barcelona begon Mercedes aan een inhaalslag met de eerste updates maar bij Ferrari maakten ze zich nog geen grote zorgen omdat tijdens de tweede week de teams al eens durven gaan experimenteren door bijvoorbeeld met een quasi lege tank de baan op te gaan.

Binotto vertelt dat ze met veel zelfvertrouwen afzakten naar Australië in de veronderstelling dat ze zouden meedoen voor de zege.

Niets was minder waar, de Ferrari’s grepen naast de pole met maar liefst zeven tienden van een seconde en tijdens de race verloren Vettel en Leclerc bijna een seconde per ronde op de Mercedessen.

"Dat was een koude douche voor het hele team. Pas toen beseften we dat onze prestaties niet goed genoeg zouden zijn,” gaat Binotto verder. “Er gingen toen maar een paar dingen mis, maar over het algemeen waren we te langzaam in vergelijking met onze verwachtingen.”

In Bahrein leek het erop dat de GP van Australië slechts een tegenslag was want Leclerc wist de pole te veroveren en leek op weg naar de overwinning maar motorproblemen gooiden alsnog roet in het eten.

De daarop volgende races maakten echter duidelijk dat Melbourne geen eenmalige misstap was en volgens Binotto duurde het te lang eer ze daar zelf achter kwamen.

Het ontbrak Ferrari vooral aan consistentie in 2019, elke race kunnen meedingen voor de overwinning zat er helemaal niet in voor de Scuderia. Het duurde tot na de zomerstop, na enkele updates, eer we het sterke Ferrari zagen dat iedereen verwacht had bij het begin van het seizoen.

"We dachten dat we onze rivalen al in de eerste helft van het seizoen konden uitdagen, maar dat was niet het geval, op enkele uitzonderingen na,” aldus Binotto

"We stonden onder grote druk omdat de verwachtingen erg hooggespannen waren. We zijn tenslotte Ferrari en de goede prestaties in de wintertesten zetten ons nog meer onder druk. Het team was in deze fase in ieder geval verenigd, we hadden de juiste spirit en we waren in staat om de problemen aan te pakken."

Maar Binotto wil ook de goede dingen onthouden van het afgelopen jaar en daarmee bedoelt hij dat zijn team de problemen wist te benoemen en aan te pakken.

"Vooral in de bochten hadden we een achterstand op Mercedes. Dat hebben we in ieder geval in de tweede helft van het seizoen aangepakt en laten zien dat het team zich in de juiste richting kan ontwikkelen. Dat is het goede nieuws dit jaar.”

Nu afwachten of Ferrari in 2020 wel meteen bij de les is en van bij de eerste race van het nieuwe F1-seizoen kan strijden om overwinningen.

