Harrods opent voor het eerst een winkel buiten het Verenigd Koninkrijk

Het Britse luxewarenhuis Harrods heeft aangekondigd dat het volgend jaar een winkel zal openen in China. En dat is behoorlijk uniek, want voor het eerst in zijn geschiedenis waagt Harrods zich hiermee buiten de grenzen van het Verenigd Koninkrijk.

Harrods opende in 1849 voor het eerst zijn deuren in het Verenigd Koninkrijk. Het luxewarenhuis vergaarde vervolgens in eigen land en ver daarbuiten heel wat naam en faam, maar nooit eerder werd er buiten het Verenigd Koninkrijk een winkel geopend. Tot op heden. Het luxewarenhuis kondigde de komst van een Harrods in Shanghai aan.

Volgens directeur Michael Ward investeert het bedrijf al ruimschoots tien jaar in China. Dat meldde hij in de Britse krant The Telegraph. “De volgende vijf jaar zal de economische groei in Azië plaatsvinden”, benadrukt hij nog. “De millennials zullen hiervoor verantwoordelijk zijn. Daarom moeten we hierop inspelen. Het is belangrijk dat je het geld volgt.”