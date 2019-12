Waar liggen de roots van ‘Boxing Day’, de voetbalhoogdag waar weer maar eens kritiek op komt?

In Duitsland, Spanje, Italië, Frankrijk en Nederland is de winterstop begonnen. In ons land wordt er woensdag en donderdag nog gevoetbald. Terwijl heel Europa zich voorbereidt op een welverdiende rustperiode, schakelen ze in de Premier League een versnelling hoger. Boxing Day, de traditionele speeldag op tweede kerstdag, luidt zoals gewoonlijk de drukste periode van het seizoen in.