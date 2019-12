Hier vierden Meghan Markle en prins Harry Kerstmis

Prins Harry en Meghan Markle vierden samen met Doria Ragland Kerstmis op Vancouver Island in Canada. Terwijl de Britse koninklijke familie zich naar jaarlijkse gewoonte richtte op hun gebruikelijke feestelijkheden in Sandringham lijkt het koppel vooral van de rust en natuurpracht van het eiland te genieten.

Na een hectisch jaar kondigden Meghan Markle en prins Harry aan dat ze de traditionele kerstviering met de koninklijke familie in Sandringham dit jaar aan zich voorbij zouden laten gaan. Het koppel wilde hun eerste Kerstmis als gezin liever in intieme sfeer doorbrengen. Samen met Doria Ragland, de moeder van Meghan Markle, trokken ze naar Canada.

In een aankondiging liet Buckingham Palace weten dat hun keuze voor Canada het belang van het land voor het koppel illustreerde. Meghan Markle woonde zeven jaar lang in Toronto, toen ze als actrice aan de slag was, en prins Harry bezocht het land al ettelijke keren. “De hertog en hertogin van Sussex genieten samen met hun jong zoontje van de warmte van het Canadese volk en de natuurpracht”, meldt de aankondiging verder. Vanuit Canada stuurden ze ook hun kerstwensen de wereld in.

Nu blijkt het koppel specifiek voor Vancouver Island te hebben gekozen. Naar verluidt werd prins Harry al gespot tijdens een trektocht in de natuur en voorbijgangers zagen het koppel ook al samen joggen. Dat het koninklijke paar koos voor deze locatie is overigens niet zo uitzonderlijk. Het eiland is razend populair bij celebrities, die even aan de drukte willen ontsnappen. Zo hebben actrice Kim Cattrall, zangeres Nelly Furtado en de bekende Amerikaanse basketballer Steve Nash er een eigen, luxueuze vakantiewoning.

De andere leden van de Britse koninklijke familie vierden de feestdagen dan weer geheel volgens traditie in Sandringham in het gezelschap van de koningin. Op Kerstmis trokken ze allemaal samen naar de kerstviering in de lokale kerk. Prins George en prinses Charlotte, de twee oudste kinderen van prins William en Kate Middleton waren voor het eerst ook samen van de partij.