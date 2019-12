Limburgse robot kan in één klap 30.000 vacatures invullen

Emly, zo heet de nieuwe, multifunctionele robot die werd ontwikkeld door het Limburgse bedrijf Wisemen. “De toepassing slaagt erin om 80% van de administratieve taken van een medewerker automatisch uit te voeren”, zegt Steffen Brans. “Offertes samenstellen, sollicitaties verwerken, broodjes bestellen,… onze Emly doet het allemaal.”

Steffen Brans heeft het gecheckt: “De vacaturedatabank van VDAB toont aan dat er momenteel meer dan 30.000 administratieve jobs in ons land niet ingevuld geraken. Dat is veel. Heel veel. Nochtans gaat het vaak om jobs die niet meteen jaren ervaring, meertaligheid of een ingenieursdiploma vereisen. Dit wil niet zeggen dat hun rol betekenisloos is, integendeel. Een feilloze administratie is de drijvende kracht achter elke onderneming of organisatie. Om tegemoet te komen aan dit nijpende tekort van administratieve werkkrachten, hebben we met Wisemen een softwarerobot, genaamd Emly, ontwikkeld.”

Zonder fouten

“Emly is wat men een multifunctionele RPA-softwarerobot (Robotic Process Automation) noemt”, legt Brans uit. “Tot 80% van de administratieve taken kunnen hiermee automatisch worden uitgevoerd. Op basis van geprogrammeerde regels wordt de workflow van een menselijke werknemer geïmiteerd. Zo klasseert, schrijft, archiveert, logt, transfereert en behandelt Emly een stroom van data tussen systemen, mensen en computers. Dit zonder fout en 24/7.

In onze onderneming bespaart Emly vandaag al meer dan 1 volledige werkdag van een werknemer per week. De robot wordt onder meer ingeschakeld om sollicitatie-aanvragen te verwerken, offertes automatisch samen te stellen en algemene rapportage op te stellen. Taken die we in het verleden wel eens als noodzakelijk kwaad beschouwden. In de toekomst kunnen we het takenpakket van Emly eenvoudig verder uitbreiden.”

