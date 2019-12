Kawhi Leonard en Clippers zijn opnieuw baas in Los Angeles: LeBron James genekt door ‘pitbull’ in slotseconden

Voor de tweede keer dit seizoen hebben de Los Angeles Clippers de prestigieuze stadsderby tegen de Lakers gewonnen in de NBA. Onder aanvoering van Kawhi Leonard haalden de bezoekers het op kerstdag met 106-111 in het Staples Center.

Twee maanden geleden stonden beide teams een eerste keer tegenover elkaar bij de start van het seizoen. Toen wonnen de Clippers thuis met 112-102. Kawhi Leonard was in die wedstrijd goed voor 30 punten. Woensdagavond deed de van kampioen Toronto overgekomen vedette nog beter met 35 punten, waarvan 11 in het laatste kwart, en 12 rebounds.

In het verliezende kamp was LeBron James goed voor 23 punten, 10 assists en 9 rebounds, net geen triple-double. Het volstond niet om een vierde nederlaag op rij voor de Lakers af te wenden. In het slot werd een cruciale driepunter van ‘The King’ geblokt door Patrick Beverley, de ‘pitbull’ van de NBA. “Is dit jullie koning?”, riep hij.

Niettemin blijven de Lakers ruim aan de leiding in de Western Conference voor Denver, dat thuis met 100-112 verloor van New Orleans, en de Clippers. Nummer vier Houston ging met 116-104 onderuit tegen vicekampioen Golden State.

Philadelphia smeert leider Milwaukee verlies aan

Philadelphia heeft op kerstdag een mooie thuiszege geboekt in de NBA. De 76ers versloegen koploper Milwaukee met 121-109.

Joel Embiid was andermaal dé sterkhouder bij Philadelphia. Hij maakte 31 punten in het Wells Fargo Center en plukte 11 rebounds. Ook Tobias Harris (22 ptn), Josh Richardson (18 ptn) en Ben Simmons (15 ptn, 14 assists) eindigden ruim in de dubbele cijfers.

Bij de bezoekende Bucks klokte de Griekse vedette Giannis Antetokounmpo af op 18 punten en 14 rebounds. Hij bleef daarmee in de schaduw van zijn teamgenoot Khris Middleton, die 31 punten maakte en 8 rebounds plukte.

Voor Milwaukee was het nog maar de vijfde nederlaag in 32 wedstrijden. De Bucks blijven ruim aan kop in de Eastern Conference voor Boston (21-7), dat eerder op de avond met 102-118 won bij kampioen Toronto.

Kampioen Toronto verliest thuis van Boston

Regerend NBA-kampioen Toronto heeft zijn supporters op Kerstdag geen overwinning kunnen schenken. De Raptors verloren woensdagavond voor eigen publiek met 102-118 van Boston.

Jaylen Brown was met 30 punten de sterke man bij de bezoekers. Ook Kemba Walker (22 ptn) vond vlot de weg naar de korf. Bij de thuisploeg werd Fred VanVleet topschutter met 27 punten.

Boston verstevigt dankzij de overwinning zijn tweede plaats in de Eastern Conference. Met 21 zeges in 28 wedstrijden volgen de Celtics wel op ruime afstand van leider Milwaukee, dat later op de avond in Philadelphia aantreedt. Toronto is met 21 overwinningen en 10 nederlagen voorlopig vierde in het Oosten.