Minstens tien doden bij doortocht van tyfoon op Filipijnen

Op de Filipijnen zijn minstens tien mensen omgekomen bij ongelukken als gevolg van tyfoon Phanfone. Die teisterde op kerstdag de oostelijke en centrale provincies van de Filipijnen. In de provincie Iloilo, 463 kilometer ten zuiden van Manila, worden ook zes mensen vermist, zo melden de autoriteiten. Andere bronnen hebben het over minstens zestien doden.

De dodelijke slachtoffers vielen in de provincies Iloilo, Leyte en Capiz. Meer informatie over de slachtoffers of de omstandigheden van hun dood is er voorlopig niet.

Meer dan 24.000 mensen strandden in ...