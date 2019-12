In de zomer van vorig jaar raakte het Tongerse meisje Yashnoor (10) zwaar verbrand door een ketel met kokend vet. De school en een groep politieagenten zamelden exact een jaar geleden liefst 27.000 euro in voor Yashnoor. Een jaar later zochten we haar op. “We zijn zo blij dat Yashnoor er nog is”, zeggen haar ouders.