Beangstigend: man ontvoert peuter in supermarkt wanneer oma even niet kijkt

Het is de nachtmerrie van elke (groot)ouder: dat op het ene moment je kind nog naast je staat en op het volgende verdwenen is. Het overkwam deze grootmoeder uit het Zuid-Afrikaanse Durban. Terwijl ze aan de kassa in een winkelcentrum iets aan het regelen was, zat haar kleinzoon in het zitje van het winkelwagentje. Wanneer ze zich naar de kassamedewerker draait, komt er een bewakingsagent aangelopen. Hij neemt het jongetje, zonder dat zijn grootmoeder ook maar iets doorheeft, mee.

Wanneer de vrouw zich ietsje later omdraait, is ze in alle staten. Ze kan haar kleinzoon niet meer vinden. In paniek rende ze naar buiten en ontdekte ze haar kleinzoon in de armen van de bewakingsagent. Volgens getuigen is ze erin geslaagd om de peuter uit zijn armen te rukken en terug te keren naar de winkel. De bewakingsagent is meteen aangehouden en wordt aangeklaagd voor kidnapping. Het is niet duidelijk wat de bedoeling van de man was.