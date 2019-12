Kempen in de ban van de wolf: verdwenen kangoeroe, dode schapen en pootafdrukken

Wolvenwaanzin in de Antwerpse Kempen. In vijf dagen werden verscheidene sporen van het dier gevonden. In Lichtaart en Gierle waren dat nog onschuldige pootafdrukken. In Zoersel lagen al twee doodgebeten schapen in de wei. Een kangoeroe uit Balen in de nacht van 24 op 25 december was het onverwachte kerstdiner. Volgens expert Jan Loos gaat het in het laatste geval om August, het ex-liefje van de gedode Naya uit Limburg.