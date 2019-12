Evangelische motorclub verzorgt kerstmaaltijd voor eenzame truckchauffeurs op E314

Terwijl de meeste mensen kerst thuis met familie vieren, zitten heel wat truckchauffeurs alleen in hun cabine op een donkere snelwegparking. “Met een lekkere maaltijd hebben ze toch nog een beetje kerst”, zegt Michel Artoos van de evangelische motorclub Property of Jesus.

Kerstdag, 17 uur. In het lokaal van de evangelische motorclub Property of Jesus in Houthalen staan enkele leden in hun leren motorjas achter een stel dampende kookpotten. Op het vuur staat pastasaus te ...