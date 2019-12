Michael Jackson-jasje van 60.000 euro hangt nu in de kast van… dochter Kim Kardashian

Het gaat er zoals gewoonlijk decadent aan toe tijdens Kerstmis bij de Kardashians. De 39-jarige realityster heeft een heel bijzonder cadeautje op de kop getikt voor haar oudste dochter, North: een jasje van wijlen Michael Jackson ter waarde van - hou je vast - 65.500 dollar. Dat is omgerekend zo’n 59.200 euro.

De familie Kardashian-West ging op een veiling in oktober aan de haal met het zwarte, fluwelen jasje, versierd met glinsterende accenten. Michael Jackson droeg het kledingstuk onder meer op de 65ste verjaardag van zijn goede vriendin Elizabeth Taylor. Hij trok het ook aan om naar het Filmfestival van Cannes te gaan in 1997.

Het jasje hangt nu in de dressing van North West, de zesjarige dochter van Kim Kardashian en Kanye West, en is aangepast zodat het met haar mee kan groeien. Dat onthulde de realityster met Kerstmis op haar Instagramverhaal. In een filmpe legt ze uit dat haar oudste dochter “een heel grote fan is van de King of Pop.”

Er komt kritiek op de cadeaukeuze van de beroemde ouders. Velen vinden het belachelijk dat een kind van zes jaar een kledingstuk van Michael Jackson bezit. Daarnaast vinden sommigen het ook vreemd dat Kim en Kanye een jasje kochten van een zanger die meermaals van kindermisbruik werd beschuldigd.

Er lag trouwens nog een cadeautje onder de kerstboom voor North: een Birkin-handtas van het Franse modehuis Hermès. Ze is niet de enige in de beroemde familie die verwend wordt tijdens de feestdagen. Eerder deze week toonde halfzus Kylie Jenner nog het luxueuze speelhuis in de tuin voor haar eenjarige dochter, Stormi.