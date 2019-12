Is Michael Jackson verrezen? Fans eisen DNA-test van imitator om zekerheid te krijgen

Sinds deze Michael Jackson-imitator een aankondiging van zijn concert in Thailand op Instagram publiceerde, zijn diehard fans van de overleden zanger ervan overtuigd dat hij verrezen is. Hoewel Sergio Cortés duidelijk een Spaans accent heeft en ook een stukje jonger is dan Jackson toen hij overleed, eisen fans dat hij een DNA-test ondergaat “om zichzelf uit te sluiten”.