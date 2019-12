Geen prettige kerst voor de inwoners van de Chileense havenstad Valparaiso: door bosbranden zijn zeker 120 woningen verwoest of beschadigd en werd een massale evacuatie op gang gebracht. Er zitten ook 90.000 mensen zonder stroom door de indrukwekkende vuurzee.

Alle beschikbare brandweermannen in de stad Valparaiso, op goed 100 kilometer van de Chileense hoofdstad Santiago, worden ingezet om de hevige bosbranden te bestrijden. Dat is niet eenvoudig, want door ...