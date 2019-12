Brent (20) stierf bij treinongeval, zijn vriendin Yentel (19) overleefde als bij wonder: “Ik ben de helft van mezelf kwijt”

Aarschot -

Eén fatale seconde heeft een half jaar geleden het leven van Yentel Mertens (19) compleet ontwricht. Samen met haar vriend Brent Van Eylen (20) reed ze een overweg in Aarschot over. De slagboom stond open, het witte licht knipperde. En toch kwam uit het niets een goederentrein voorbijgeraasd, die de wagen van het jonge koppel honderden meters ver meesleurde. Brent overleefde de klap niet, Yentel als bij wonder wel. “Brent was mijn toekomst. Ik vraag mezelf nog vaak af: waarom is hij dood en leef ik wel nog?”