Drie gezinsleden verdrinken in zwembad van vakantieresort op kerstavond

Drie leden van hetzelfde Britse gezin zijn op kerstavond om het leven gekomen. Een meisje van 9 was in het zwembad gevallen van het vakantieresort aan de Costa Del Sol waarin ze verbleef met de rest van haar gezin. Toen haar vader en broer dat zagen, probeerden zij haar te redden, maar geen van hen overleefde dat.

