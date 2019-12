Bree -

Twee auto’s botsten rond 20 uur op kerstavond op het kruispunt van de Sportlaan en de Hamonterweg in Bree. Het kruispunt in Bree werd pas heraangelegd door het Agentschap Wegen en Verkeer. Burgemeester Liesbeth Van der Auwera (CD&V) van Bree stelt ook vast in een interview op Radio 1 dat er nog ongevallen gebeuren en wil dat het Agentschap Wegen en Verkeer de situatie herbekijkt.