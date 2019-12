Waar bracht Toon Aerts kerstavond door? Niet aan tafel maar op de tafel van zijn coach/osteopaat

Toon Aerts doet er na zijn nare val en bijhorende ribbreuk in Namen alles aan om donderdag aan de start te staan van de wereldbekermanche in Zolder. En dus trok de crosser uit Rijkevorsel op kerstavond naar Heist-op-den-Berg en de praktijk van osteopaat Tim Aerts, tevens de trainer van de leider in de Wereldbekerstand.