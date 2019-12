Bankrover in kerststemming deelt buit uit aan voorbijgangers in Colorado: “Zalig kerstfeest”

Ook bankovervallers blijken niet immuun voor de kerstsfeer die eind december op de meeste plaatsen in de lucht hangt. In Colorado Springs, in de Amerikaanse staat Colorado, kunnen ze ervan meespreken. Daar heeft een man, die gewapend zei te zijn met een vuurwapen, een bankfiliaal overvallen om vervolgens bij het verlaten van de bank in ware Robin Hood-stijl zijn buit onder de verraste voorbijgangers uit te strooien. Hij wenste hen daarbij verschillende keren een “vrolijk kerstfeest”.