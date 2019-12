Aartsbisschop De Kesel tijdens kersthomilie: “We moeten ons verzetten tegen globalisering van onverschilligheid”

“We moeten ons verzetten tegen wat paus Franciscus de globalisering van de onverschilligheid noemt. Niet wat een mens voor zichzelf kan verwerven, maar wat hij voor een ander kan betekenen, dat maakt het leven de moeite waard geleefd te worden.” Dat heeft aartsbisschop Jozef De Kesel in de nacht van dinsdag op woensdag gezegd tijdens zijn kersthomilie in de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal van Brussel. Hij wijst op de grote hoeveelheid onzekerheid die heerst en de solidariteit die kan helpen om die onzekerheid het hoofd te bieden.

De kerstperiode herinnert ons aan wat echt belangrijk is in het leven, omdat het een tijd is waarin we geborgenheid zoeken en de banden aanscherpen met de familie, zegt De Kesel. Maar de aartsbisschop ...