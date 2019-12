Ben Weyts over hoofddoekenkwestie: “Laat ons streep trekken onder discussies”

“Laat ons een streep trekken en de bladzijde omslaan.” Dat zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) in een reactie op de uitspraak van het hof van beroep van Antwerpen over de hoofddoekenkwestie in het gemeenschapsonderwijs. Het hof vindt het hoofddoekenverbod gerechtvaardigd.

Het hof van beroep in Antwerpen besliste maandag dat het verbod op het dragen van een hoofddoek in de scholen Atheneum Maasland (nu: GO! Maxwell) en de Nikola Tesla Middenschool in Maasmechelen gerechtvaardigd ...