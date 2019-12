Vakbonden en directie Febelco bereiken protocolakkoord: staking op oudejaar afgewend

Heusden-Zolder -

De vakbonden en de directie van Febelco, een groothandelaar in geneesmiddelen, hebben dinsdag een protocolakkoord bereikt over de werkregeling voor de feestdagen. Daarmee is een nieuwe stakingsactie op 31 december afgewend. Dat melden de vakbonden en de informatie is ook bevestigd door de directie van het bedrijf.