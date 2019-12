Eerste Warmathon op be-Mine een gigantisch succes

Beringen-Mijn

Beringen - Met maar liefst 8700 deelnemers liepen ze maandag op de site van be-Mine in Beringen voor het goede doel.

Van uit alle hoeken van het land kwamen ze lopen of wandelen tussen 12 en 20 uur met het hart op de juiste plaats voor het goede doel. De Beringse Warmathon bracht in totaal 95.000 euro op. Burgemeester Thomas Vints en bijna het hele schepencollege gaven het goede voorbeeld en verschenen aan de start. Alle Warmathons samen – in Kortrijk, Brussel, Gent, Antwerpen, Leuven en Beringen – brachten liefst 52.907 lopers op de been, ook een record. In totaal bracht dat 717.274 euro in het laatje..