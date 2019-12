Karl Lagerfeld doet het voortaan ook zonder bont

Karl Lagerfeld, het gelijknamige modemerk van de vorig jaar overleden ontwerper, gaat in de toekomst geen kleding meer maken met bont. Dat heeft dierenrechtenorganisatie PETA bekendgemaakt.

Karl Lagerfeld is het volgende modemerk dat het gebruik van bont in haar producten zal verbieden. De ontwerper zelf was niet zo lang geleden tegen bontvrije collecties. “Zolang mensen vlees eten en leer dragen, begrijp ik het niet”, vertelde hij in 2015 aan The New York Times. Hij voegde er toen aan toe dat hij er wel niet achter stond dat dieren op een vreselijke manier werden gedood voor kleren.

Karl Lagerfeld sluit zich aan bij de steeds groeiende lijst van modemerken die het gebruik van bont verbieden. Dit gebeurt omdat duurzaamheid alsmaar centraler komt te staan in de industrie. Gucci, Versace, Prada, Chanel, Burberry en meer luxelabels hebben allemaal beloofd om bontvrij te gaan.

In diezelfde lijn werd afgelopen september een wetsvoorstel goedgekeurd in Californië, dat de verkoop en productie van alle bont verbiedt. De wet wordt in 2023 van kracht.