Mogelijk cassatie tegen arrest hof van beroep in zaak hoofddoekenverbod

Tongeren / Maasmechelen -

Het hof van beroep in Antwerpen heeft maandag beslist dat het verbod op het dragen van een hoofddoek in twee Maasmechelse scholen gerechtvaardigd is. Daarmee herroept het hof een eerdere beslissing van de burgerlijke rechtbank van Tongeren. Die had geoordeeld dat elf meisjes, wiens ouders een procedure hadden aangespannen, hun hoofddoek tóch mochten dragen. “We overwegen in cassatie te gaan”, reageert Joos Roets, de advocaat van de ouders.