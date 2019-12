Donderdag sluit KRC Genk de jaargang 2019 af met een thuismatch tegen Eupen. Als de kampioen nog enigszins met een goed gevoel de winterstop in wil gaan, is een zege een must. Dat beseft ook coach Hannes Wolf.

“Ik heb het al eens gezegd”, aldus de Duitse coach. “Als je in onze situatie zit, is er geen lift voorhanden om snel op te klimmen. Het klopt dat we in Anderlecht in het begin van de match twee kansen ...