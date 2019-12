De oudste inwoner van Nederland, Geertje Kuijntjes, is in de nacht van maandag op dinsdag in haar woonplaats Gorinchem overleden. Het woonzorgcentrum waar zij woonde, heeft dat bekendgemaakt, meldt de gemeente. Kuijntjes is 114 jaar geworden.

Kuijntjes was volgens de gemeente sinds augustus 2015 de oudste inwoner van Nederland. Zij is geboren en getogen in Gorinchem en heeft altijd in de binnenstad gewoond. Ze is nooit getrouwd geweest en ...