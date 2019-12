Dochtertje Kylie Jenner krijgt decadent speelhuis voor Kerstmis

De Amerikaanse realityster Kris Jenner kijkt niet op een eurootje voor het kerstcadeautje van haar kleindochter Stormi, die in februari haar tweede verjaardag viert. Het meisje krijgt voor haar kerst een speelgoedhuis cadeau. Dat is groter dan de gemiddelde tuinhuis.

De kleine Stormi, dochter van Kylie Jenner en rapper Travis Scott, heeft het kerstcadeau van oma Kris Jenner al gekregen. Het is er een in de vorm van een luxueus huis op kindermaat. Het optrekje staat in de tuin van de familie wegens te groot om binnen te halen. Het beschikt over een keukentje, living, nep haardvuur en een tweede verdieping. Er is zelfs een deurbel zodat bezoek zich kan aanmelden. Stormi ontdekt haar huis vanaf de vijfde minuut in onderstaand filmpje.

In het filmpje worden mama en oma Jenner behoorlijk emotioneel. Het huis lijkt immers sterk op het huis dat Kylie zelf kreeg als kind. “Ik had vroeger ook zo’n huis op dezelfde leeftijd”, zegt Kylie. Momager Kris krijgt ook de krop in de keel omdat ze moet denken aan de tijd dat haar eigen dochter nog peuter was. “Ik zie je zo graag. Ik hoop dat je dezelfde mooie herinneringen kunt maken met je dochter.”