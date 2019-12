Een warm Equizorgbos

Berbroek

Herk-de-Stad - De actie voor de Warmste week die de ouderraad van Sint-Jan in Berbroek organiseerde is afgelopen. Het goede doel waarvoor de leerlingen zeevruchten en truffels verkochten, was dit jaar het Equizorgbos.

Het resultaat is geëindigd op 1303 euro. We zijn zeer blij dat we het prachtig initiatief van Femke Rottiers hiermee een steuntje in de rug hebben kunnen geven. Om de leerlingen een beetje meer te stimuleren voorzag de ouderraad in een extraatje. De winnende klas (2de leerjaar) heeft een workshop in het Equizorgbos en frietjes verdiend op kosten van de ouderraad.